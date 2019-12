CDA en ChristenUnie: Geef Songfestivalvrijwilliger onkostenvergoeding

Krol (50Plus): Geef Kamer directe macht over inspecties

14:28 Inspecties die overal in Nederland controles uitvoeren, moeten hun bevindingen in de toekomst direct rapporteren aan de Tweede Kamer. Ook moet een groepje Kamerleden een overheidswaakhond kunnen opdragen om een bedrijf of instelling op misstanden te checken.