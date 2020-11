CDA en ChristenUnie: geen radar in Herwijnen, kabinet moet andere locatie zoeken

Waar de radar dan wél moet komen, zeggen de Kamerleden niet. ,,We hebben eerder via moties voorwaarden gesteld aan de plaatsing van de radar in Herwijnen”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. ,,Ik zie nog niet dat er aan die voorwaarden wordt voldaan.”

Lees ook PREMIUM Defensie wil ondanks weerstand snel nieuwe radar, beveiliging van luchtruim is in het geding

Zo riep hij samen met CDA en D66 het kabinet in juni nog op door te gaan met de zoektocht naar alternatieve locaties. ,,Die locaties zijn ook wel aangedragen, maar Defensie wil die vanwege de tijdsdruk niet verder onderzoeken”, zegt CDA’er Martijn van Helvert. ,,Dat moet wel gebeuren.” Het duo dient daarvoor vandaag een motie in.

Geen trek

Duidelijk is dat de twee gemeenten waar eventueel geschikte locaties zijn, Molenlanden en Vijfheerenlanden, geen trek hebben in een radar op hun grondgebied. Molenlanden heeft zelfs officieel aan Defensie gevraagd de weilanden binnen hun gemeentegrenzen niet meer te noemen als alternatieve locaties. Toch is dat volgens Van Helvert ‘niet het criterium’. ,,Dan kun je de radar nergens neerzetten.”

Ook de gemeente West Betuwe, waar Herwijnen onder valt, werkt niet mee aan de bouw van het apparaat. Inwoners maken zich zorgen over de gezondheidseffecten van de radar, die dicht bij het dorp moet verrijzen, vooral omdat er al een KNMI-radar in Herwijnen staat.

,,Sinds de jaren zeventig is daar al cumulatief langdurige straling. Volgens de Gezondheidsraad heeft die straling de potentie de gezondheid te schaden. Dan moeten we dat daar gewoon niet doen”, vindt Van Helvert. ,,In andere gemeentes speelt dat probleem niet.” Deskundigen hielden de Tweede Kamer in september voor dat de radar vanwege de straling op een ‘zéér afgelegen plek’ gebouwd moet worden.

Nationale veiligheid

Defensie heeft haast met de bouw van de nieuwe radar. De oude radar in Nieuw-Milligen stamt uit de jaren zeventig en zou regelmatig uitvallen. Omdat volgens staatssecretaris Barbara Visser van Defensie de nationale veiligheid in het geding is, zet zij de bouw in Herwijnen door. Daar heeft het ministerie de grond al in bezit.

Volgens CDA en ChristenUnie kan de nieuwe radar ook tijdelijk op de huidige plek in Nieuw-Milligen worden neergezet of op een boot. Van Helvert: ,,Die is makkelijk te monteren. De sokkel bouwen is meer werk.”

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: