CDA en D66 willen actie tegen nepnieuws

Nepnieuws is ,,angstaanjagend'', aldus VVD 'er Jan Middendorp in de Kamer. Hij steunt de oproep om naar dit fenomeen te kijken, zei hij in het Kamerdebat over de begroting van Binnenlandse Zaken.



De grootste oppositiepartij PVV maakt zich zorgen. ,,Wie bepaalt wat nepnieuws is?", vroeg PVV'er Martin Bosma zich af in het debat. ,,De doos van Pandora gaat open als de Staat dit gaat bepalen.''



Volgens Ronald van Raak (SP) moet er worden opgetreden door de geheime diensten als nepnieuws de democratie ondermijnt, maar hij wil dan wel graag voorbeelden zien.