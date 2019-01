CDA en D66 zetten coalitie onder druk: partijen willen soepeler kinderpardon

Het plan betekent een draai van het CDA: zelfs na de affaire rond Lili en Howick hield de partij vast aan huidige regels. Voor soepeler beleid is nu een meerderheid in de Tweede Kamer, zelfs als coalitiegenoot VVD de plannen afwijst. De PvdA kondigde zaterdagochtend al aan de komende week de kwestie aan de orde te gaan stellen.



Volgens Van Toorenburg is er bij haar partij sprake van ‘een veranderd inzicht’. Ze noemt een rapport van 38 hoogleraren dat kinderen die hier al vijf jaar zijn hersenschade oplopen door dreigende uitzetting.



De ChristenUnie liet zaterdagochtend vast weten blij te zijn met de nieuwe stellingname van de coalitiepartners. ,,De ChristenUnie is dus ook altijd voor verdere verruiming geweest. Dat we daarin vandaag bijval krijgen van het CDA, is goed nieuws. Het gesprek hierover gaan wij natuurlijk graag aan voor al die kinderen die jarenlang in onzekerheid hebben moeten leven,’' aldus Tweede Kamerlid Joël Voordewind.



Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers noemt het voorstel ‘welkom'.



CDA en D66 stellen verder voor om asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang te behandelen. Bovendien moet de capaciteit van immigratiedienst IND worden uitgebreid. Na afwijzing door de rechter moet direct een helder ‘vertrekplan’ worden opgesteld. ,,Het gaat erom schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen,’’ zegt D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen.