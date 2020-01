CDA’er wekt woede met foto’s van gaskamers Auschwitz

Een woordvoerder van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) laat weten teleurgesteld te zijn, hoewel het Auschwitz Comité er minder problemen mee heeft.



PVV-Tweede Kamerlid Markuszower heeft er echter geen goed woord voor over: ,,Foto’s uit de gaskamers van Auschwitz. Ongepaste lugubere interessantdoenerij van deze CDA’er over de ruggen van miljoenen vermoorde Joden; waaronder ook mijn familieleden. Bah!’’, twittert hij.



Van Helvert heeft laten weten dat hij ‘niemand heeft willen kwetsen’. ,,Al helemaal geen mensen die daar familie hebben verloren. Als je weet dat één op de vijf kinderen geen idee heeft wat er in Auschwitz is gebeurd, dan is het misschien ook juist goed dat dit wordt gedeeld. Dat is mijn intentie geweest.”