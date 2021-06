CDA houdt congres over Omtzigt-crisis: ‘Hoogste tijd om elkaar te spreken’

Het CDA houdt een partijcongres over de kwestie-Omtzigt, de inhoudelijke koers van de partij en de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat melden voorzitter Marnix van Rij en partijleider Wopke Hoekstra in een bericht aan de leden. De ledensessie moet uiterlijk ‘medio september’ plaatsvinden.

De crisissfeer domineert bij het CDA nu Pieter Omtzigt vertrokken is en vlak voor zijn breuk een explosief memo uitlekte met zware aantijgingen over corruptie, bestuurlijk falen, vriendjespolitiek en ideeënarmoede bij de partijtop. De partij lijkt diep verdeeld over de kwestie-Omtzigt en een weg uit deze crisis. De roep om een speciaal congres kreeg al genoeg steun.

,,Door corona hebben we elkaar lang niet in de ogen kunnen kijken”, schrijft de partijtop. ,,Het bestuur is van mening dat het de hoogste tijd is om elkaar weer te zien en te spreken. We merken dat leden snakken naar een congres.”

‘Uiterlijk medio september’

Een datum wordt niet genoemd, die wordt vastgesteld op 21 juni. Wel willen Van Rij en Hoekstra de achterban raadplegen over de conclusies van de evaluatiecommissie-Spies, die de verkiezingsnederlaag onderzoekt. Dat rapport zal eind juni klaar zijn. Het congres moet ‘uiterlijk medio september’ plaatsvinden, meldt een woordvoerder van de partij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,We staan als partij voor grote opgaven en we hebben een grote verantwoordelijkheid naar elkaar. Als brede volkspartij moeten we met elkaar het gesprek blijven voeren en dat is precies wat wij gaan organiseren.”

De thema’s voor het congres zijn dus de conclusies en aanbevelingen van de commissie Spies, ,,het CDA als brede volkspartij, een nieuwe structuur van het CDA en de weg naar de gemeenteraadsverkiezingen”, schrijft het bestuur.

‘Vreselijke dagen’

Campagneleider Raymond Knops sprak vandaag over ‘vreselijke dagen voor iedereen’ in het CDA. ,,Maar we gaan door. De commissie die de verkiezingen onderzoekt, wachten we af. We hebben een goed verhaal als CDA, dat blijft staan, daar gaan we mee verder.”

Campagneleider Raymond Knops sprak voor onze camera van 'verschrikkelijke dagen’:

Volledig scherm © ANP