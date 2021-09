CDA-Kamerlid loodste via WhatsApp mensen naar vliegveld Kaboel: ‘Het was zo intens’

Rutte prijst afzwaaien­de Merkel: ‘Ze hield de EU op koers’

9 september Demissionair premier Mark Rutte heeft tijdens een toespraak in Duitsland de loftrompet gestoken over vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. In de laatste officiële ontmoeting voor de Duitse parlementsverkiezingen prees Rutte Merkels hartelijkheid en deskundigheid.