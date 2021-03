CDA-lijsttrekker Hoekstra: ‘Tijd is gekomen om WW-uitkering te verkorten’

kijk terugCDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt dat de ‘tijd is gekomen’ om de maximale duur van de werkloosheidsuitkering te verkorten van twee naar één jaar. ,,Het is voor mensen nodig om werk te hebben, want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’

Dat zei Hoekstra vanmiddag tijdens een nieuwe aflevering van verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. Hij reageerde op het CDA-plan om 600 miljoen euro te bezuinigen op de WW. Nu kunnen werklozen - die lang hebben gewerkt - nog maximaal twee jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Als het aan Hoekstra ligt, wordt dat maximaal één jaar.

,,Dit is een goed idee waarvoor de tijd gekomen is’’, aldus de demissionaire minister van Financiën. ,,We zien allemaal dat, omdat we langer leven en langer doorwerken, je aan de ene kant ouderen hebt die eerder willen stoppen. Aan de andere kant zie je ouderen die ook langer doorwerken. Ik zie het ook bij mijn eigen vader, die is ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij vindt zijn werk - hij is dokter - zo leuk dat hij één dag in de week patiënten ziet.’’

Levensgeluk

Volgens Hoekstra is het ‘de kunst om met werkgevers en werknemers afspraken te maken, zodat de mensen die dat willen gewoon door kunnen’. ,,Uiteindelijk hebben we al dat talent - of die mensen nou oud of jong, allochtoon of autochtoon zijn - nodig voor de samenleving. En het is ook voor mensen zelf nodig om werk te hebben. Want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’

In de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat het plan 600 miljoen euro bespaart. De WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden van de uitkering wel omhoog naar 90 procent van het oude loon. Nu is dat nog 75 procent. In de daaropvolgende vier maanden wordt het 80 procent (dat is nu 70 procent). In het laatste half jaar blijft de uitkering staan op 70 procent.

‘Heel veel testen’

In de uitzending zei Hoekstra ook dat hij wil dat de samenleving weer opengaat door een combinatie van vaccineren en ‘heel veel testen’ op het coronavirus. ,,Anderhalve week geleden hebben we in het kabinet al gezegd: we moeten heel veel geld stoppen in het testen.’’ D66-lijsttrekker Sigrid Kaag stelde afgelopen zaterdag een vergelijkbaar plan voor om de samenleving te openen.

