CDA-top in crisisberaad in Utrechts hotel: ‘Het moet niet over de poppetjes gaan’

In een Utrechts hotel is de CDA-top dinsdagavond bijeen om te praten over de positie van partijleider Wopke Hoekstra en de koers van de partij. Betrokkenen gaan ervan uit dat Hoekstra kan aanblijven, al zal de onvrede binnen de partij nog lang nasmeulen.