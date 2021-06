CDA-top: we hadden gehoopt op andere uitkomst Omtzigt

Omtzigt maakte zijn besluit vanmiddag wereldkundig. Aanleiding daarvoor is het naar buiten komen van een interne memo, waarin hij fel uithaalt naar de partij. Hij stelt onder meer dat de partijtop hem vorig jaar heeft tegengewerkt in zijn poging om partijleider te worden. Ook stelt het vraagtekens bij partijdonaties van in totaal 1 miljoen euro.



Volgens Hoekstra en van Rij is er alles aan gedaan om een breuk te voorkomen. ‘We hebben Pieter de ruimte gegeven rust te nemen en veel gesprekken gevoerd over wat hij daarbij nodig had. We hebben met elkaar er alles aan proberen te doen dit moment te voorkomen’, schrijven ze in de verklaring.



Hoekstra zei eerder al dat de gelekte memo ‘heel vervelend en ook echt beschadigend’ is voor het CDA. ‘Wij hadden graag met hem (Omtzigt, red.) vanuit onze gemeenschappelijke christendemocratische overtuigingen de inhoudelijke discussies willen oppakken’, voegt hij daar vandaag aan toe. ‘Wij hadden gehoopt samen met Pieter hier verder aan te bouwen, om Nederland mooier en beter te maken.’



Het doet volgens hem ‘pijn’ dat het ‘op deze manier tot een einde moet komen’. ‘We bedanken Pieter voor zijn jarenlange tomeloze inzet als volksvertegenwoordiger namens het CDA.’