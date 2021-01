CDA verwerpt vuurwerkverbod, Hoekstra lijsttrekker

Door zich tegen een vuurwerkverbod te keren, trotseert de partij trotseert oproepen van prominente CDA-burgemeesters Sybrand Buma (Leeuwarden) en Hubert Bruls (Nijmegen). Vooral Bruls had eerder opgeroepen ‘nu door te pakken', nadat de afgelopen jaarwisseling veel rustiger was verlopen dan eerdere edities.

Vorige week kon de stemming niet doorgaan, doordat het online verkiezingscongres kampte met technische problemen. Gisteren lukte het alsnog, en vanmorgen werd de uitslag bekend gemaakt. Bij de stemming bleken 606 leden voor het verbod te hebben gestemd en 631 daartegen. Het voorstel werd daardoor nipt verworpen.

Hoekstra lijsttrekker

Het CDA-congres bekrachtigde vanmorgen ook Wopke Hoekstra als nieuwe lijsttrekker van de partij, die ‘zeer vereerd’ zei te zijn. Hoekstra werd eind vorig jaar door het bestuur voorgedragen, nadat Hugo de Jonge de handdoek in de ring had gegooid. De leden schaarden zich in groten getale achter de nieuwe nummer 1: 1189 leden stemden voor Hoekstra, 55 tegen.

Hoekstra zei na zijn verkiezing dat hij met het CDA aandacht wil geven aan jonge gezinnen, ‘in het spitsuur van het leven'. De demissionair minister van Financiën zegt hen ‘de helpende hand’ te willen bieden, onder meer door te zorgen dat deze gezinnen nog meer gebruik kunnen maken van kinderopvang.

Volgens partijvoorzitter Rutger Ploum heeft Hoekstra ‘een winnaarsmentaliteit’, die volgens hem aanstekelijk werkt in de partij en leden motiveert. Tegelijkertijd bedankte Ploum De Jonge. ,,Wat een inzet en verantwoordelijkheid toon je. Voor je partij heb je je volledig gegeven. Dat was onvergetelijk om te zien.”

Rollercoaster

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg door de voorzitter lof toegezwaaid, vanwege diens volhardende rol in het aankaarten van de toeslagenaffaire, die vrijdag tot het aftreden van het kabinet leidde. ,,Pieter, we nemen allemaal onze hoed af voor hoe jij je inzet voor rechtvaardigheid in de samenleving.” Volgens Ploum werkt de nummer twee van het CDA 'knetterhard'. ,,Met jou hebben we het beste Kamerlid.”

Volgens Ploum zat het CDA de afgelopen periode in een ‘rollercoaster'. De lijsttrekkersverkiezing kende een tumultueus verloop en de switch waarbij De Jonge plaatsmaakte voor Hoekstra vergde veel van de partijmedewerkers. Over zijn eigen rol bij de perikelen ging Ploum niet in. Leden uitten eind vorig jaar felle kritiek op de partijvoorzitter, omdat de door Hugo de Jonge gewonnen verkiezing niet eerlijk zou zijn verlopen.

In een eerder persmoment lichtte Wopke Hoekstra toe dat hij ‘niet anders kon’ dan lijsttrekkerschap van het CDA aanvaarden: