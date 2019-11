CDA wijzigt omstreden zin over export door boeren

Tijdens een toelichting op het rapport uitten een handvol CDA-leden vanmiddag op het partijcongres in Utrecht hun ongenoegen over de gewraakte passage. Naast Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, vroegen ook Eerste Kamerlid Joop Atsma en de voorzitter van de CDA-fractie in Overijssel zich hardop af wat de commissie heeft bezield. ,,Welke argumenten heeft u door te stellen dat een een minder stevige exportpositie leidt tot een beter inkomen van boeren”, wilde Atsma weten. Volgens de Overijsselse afgevaardigde weten agrariërs ‘die het al zo moeilijk hebben’ zich niet gesteund door hun eigen partij.

Geluk trachtte eerst nog het oproer te bezweren door erop te wijzen dat het uitgangspunt vor zijn commissie altijd is geweest dat boeren een ‘faire prijs’ voor hun producten krijgen. Hij vond het bovendien ‘niet kunnen’ het rapport al binnen 48 uur te wijzigen, nog voordat de discussie over het gehele visiestuk echt is gevoerd.

Niettemin ging Geluk na de felle reacties toch overstag. Hij nam de suggestie over van een CDA-lid om de gewraakte passage opnieuw te formuleren. In plaats van dat duurzaamheid, dierenwelzijn en inkomen van boeren ‘belangrijker’ wordt geacht dan de exportpositie, zal in het stuk komen te staan dat die drie zaken ‘in balans’ moeten zijn met de exportpositie.