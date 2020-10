CDA wil leger van zorgreservisten optuigen

Reservisten zijn oud-medewerkers die hun kennis en ervaring op peil houden en tegen een vergoeding weer kunnen worden opgeroepen, zoals nu in de coronacrisis. De christendemocraten willen dat de zorgreservisten elk jaar een paar dagen meelopen in de zorg en cursussen blijven volgen.

Het verkiezingsprogramma van het CDA telt maar liefst 98 pagina’s. De partij wil onder meer het huidige eigen risico in de zorg gelijk houden op 385 euro. Daar staat tegenover dat het basispakket niet langer medicijnen moet vergoeden waarvan ook goedkopere varianten bestaan die even goed werken. Ook moeten er strengere regels komen voor aanbieders van ggz-zorg voor jongeren. De kosten daarvan zijn enorm opgelopen.

Premie A-woningen

Zelfvoorzienend

Tijdens de coronacrisis bleek dat we voor de aanvoer van veel medische hulpmiddelen afhankelijk waren van China en India. Het CDA pleit nu voor een ‘Made in Europe’-strategie, waarbij onder meer medicijnen, voedsel en (defensie)technologie in de EU worden gemaakt. Daarnaast moet Europa vitale sectoren en diensten, zoals energie, havens en landbouwgrond niet in buitenlandse handen laten vallen. Nu koopt China bijvoorbeeld veel op in Europa.