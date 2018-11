CDA wil meldpunt voor klachten en vragen over klimaatbeleid

Er moet een speciaal meldpunt komen voor klachten en vragen over de klimaatmaatregelen van het kabinet. Veel burgers en bedrijven zijn bezorgd over wat hen te wachten staat, stelt regeringspartij CDA.

,,Een grote groep burgers ziet, net als het midden- en kleinbedrijf, door de bomen het bos niet meer als het gaat om klimaatbeleid en de hoeveelheid aan regels die daarmee gepaard gaat”, meent CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Zij dringt daarom vandaag, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, aan op een speciaal klimaatmeldpunt.

Bij dat meldpunt kunnen bezorgde Nederlanders zich melden met klachten en vragen op klimaatgebied. Dat kan gaan over de bouw van windmolens of de aanschaf van warmtepompen. ,,Dat wij samen tot een klimaatakkoord moeten komen is een feit”, zegt Mulder. ,,Maar ik wil wel dat het een breed gedragen akkoord wordt. We zien dat bij duurzame energieprojecten mensen worden geconfronteerd met plannen met grote impact. Zij hebben het gevoel dat zij alleen staan ten opzichte van de overheid.”

Steun van coalitiepartijen

CDA-Kamerlid Mulder verwacht dat de andere coalitiepartijen het plan voor een meldpunt steunen. Zij wil ook dat de overheid een ‘nationale raadsman’ benoemt, die zich gaat bezighouden met de ingekomen klachten bij het meldpunt. De raadsman kan ook ingeschakeld worden om advies te geven aan gemeenten en provincies bij de uitvoering van klimaatbeleid.

Het is niet voor het eerst dat het CDA zich roert in het klimaatdebat. CDA-leider Sybrand Buma zei in september te vrezen voor een ‘revolte’ bij gebrek aan draagvlak voor de klimaatplannen. ,,In de jaren negentig was immigratie goed en daar mocht je niet verkeerd over denken. Nu heb je iets vergelijkbaars met klimaat”, sprak Buma.

Klimaatakkoord

Het CDA heeft zich gecommitteerd aan het regeerakkoord, waarin staat dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2 moet uitstoten dan in 1990. Op dit moment onderhandelt een stoet maatschappelijke partijen over het klimaatakkoord. Die partijen moeten de doelstelling omzetten in concrete maatregelen.

Vorige week waarschuwde Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) dat beleidsmakers te weinig zicht hebben op de mogelijke negatieve effecten van de klimaatplannen. Zo is onduidelijk hoeveel Nederlanders in de toekomst in financiële problemen dreigen te komen door een hogere energierekening.