CDA’ers nog niet klaar met kwestie-Omtzigt: ‘Mij lijken excuses van De Jonge en Hoekstra op hun plaats’

Met rode oortjes hebben ze de notulen van de ministerraad gelezen, de CDA’ers die wilden weten hoe de vork in de steel zat. Wat had minister Hoekstra precies gezegd in de toeslagenaffaire over het vasthoudende optreden van Kamerlid Pieter Omtzigt? Hoekstra zegt in de notulen dat door minister De Jonge en hem ‘veel tijd en energie is gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes.’