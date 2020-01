‘Censuur’ inspectiedienst zoveelste rel bij Justitie: vijf affaires op een rij

WODC-affaire

Via Nieuwsuur komt in 2017 aan het licht dat er is gerommeld met een onderzoek naar het Nederlandse softdrugsbeleid. Een klokkenluider meldt dat na druk van hooggeplaatste ambtenaren op het ministerie een onderzoeksrapport zo is aangepast dat het de toenmalige minister van Justitie (Ivo Opstelten) beter uitkomt. De onthulling blijkt nog maar het begin. Rond het onafhankelijk gewaande onderzoeksinstituut WODC blijken ambtenaren regelmatig te proberen de inhoud van politiek gevoelige onderzoeken te beïnvloeden, toont een onderzoek aan. ,,Wij kunnen met wat we nu hebben niet instemmen’’, stelde een topambtenaar van het ministerie in een mail aan de WODC-onderzoekers. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zet een traject op poten om herhaling te voorkomen, maar alle goodwill verdampt als blijkt dat er enige tijd een strafrechtelijk onderzoek heeft gelopen tegen de klokkenluidster.