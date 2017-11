ChristenUnie-congres stemt omstreden kinderpardonmotie weg

Volgens Fountain wil hij met zijn ‘brave motie’ vooral partijleider Gert-Jan Segers en Voordewind steunen. ,,Het is juist een boodschap voor Rutte (VVD), Buma (CDA) en Azmani (het VVD-Kamerlid dat over asiel gaat, red.) dat voor de ChristenUnie de grens nu echt is bereikt. Meer dan dit gaan wij niet toegeven.”



Fountain werd een maand geleden lid van de ChristenUnie, júíst om een punt te maken van de asielparagraaf in het regeerakkoord. Dat is geen opportunisme, stelt hij. ,,Ik trek al tien jaar met de partij op, zat in clubjes en schreef artikelen. Ik ben nu alleen pas lid geworden. Je had me opportunisme kunnen verwijten als ik dit bij GroenLinks had gedaan als die partij was gaan meeregeren.”