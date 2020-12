ChristenUnie in programma: Bevries eigen risico, hoger salaris voor mensen ‘in de frontlinie’

De ChristenUnie wil het eigen risico in de zorg bevriezen op 385 euro, zo staat in het nieuwe verkiezingsprogramma. In het partijprogramma van vier jaar geleden stelde de partij nog dat het eigen risico ‘fors verlaagd’ moest worden, omdat het zou leiden tot mijden van zorg. Nu stelt de partij dat het eigen risico mensen ‘bewust maakt van zorgkosten’.

Tegelijkertijd moet iemand die één dure behandeling in het ziekenhuis ondergaat niet meteen dat hele bedrag kwijt zijn. Daarom wil de partij categorieën behandelingen introduceren van 25, 100 en 250 euro om het eigen risico te spreiden.

In het verkiezingsprogramma ‘Kiezen voor wat echt telt’ maakt de ChristenUnie twintig ‘hoopvolle keuzes’ waarin de partij ‘mensen centraal zet’. ,,Corona heeft onze kwetsbaarheid laten zien, maar ook onze veerkracht”, stelt partijleider Gert-Jan Segers. ,,We kunnen sterker uit deze crisis komen, als we maar de juiste keuzes maken.”

Zorgmedewerkers

De ChristenUnie steekt geld in de salarissen van mensen die ‘in de frontlinie’ werken. Het gaat dan vooral om zorgmedewerkers die laag zijn ingeschaald, maar ook om agenten en leraren. Volgens de partij is in de coronacrisis ‘extra duidelijk geworden’ dat zij ‘geweldig werk’ doen.

De ChristenUnie wil meer grip op het migratiebeleid. Zo moet er meer ruimte komen voor kwetsbare vluchtelingen om naar ons land te komen, maar moet arbeidsmigratie aan banden worden gelegd. Het minimumloon moet in de plannen 10 procent omhoog, net als de AOW en de bijstand. En de partij wil een kilometerheffing voor de auto, om mensen ertoe te bewegen voor kortere afstanden fiets, bus, tram en trein te pakken.

Ook keert de basisbeurs terug in de plannen van de partij, die in de regeringscoalitie zit. Een student die op kamers woont zou 550 euro per maand krijgen, een thuiswonende student maximaal 475 euro. Voor de generatie studenten die de studiefinanciering heeft geleend, moet compensatie komen. Een bedrag wordt echter niet genoemd. Wel kunnen studenten het bedrag gebruiken voor het (deels) afbetalen van hun studielening of voor een vervolgopleiding.

Lockdown

De ChristenUnie wilde het programma vorige week maandag presenteren, met een online talkshow. Omdat die samen zou vallen met de toespraak waarin premier Rutte de lockdown aankondigde, werd de presentatie uitgesteld.

Een aantal onderwerpen uit het verkiezingsprogramma werd de afgelopen weken al bekend. Zo pleit de partij voor gratis anticonceptie, waarmee het aantal abortussen teruggedrongen moet worden, een radicaal ander belastingstelsel – zonder toeslagen, maar met een belastingkorting. Ook meldde deze krant vorige week al dat de partij van Segers 1 miljard euro wil steken in de bouw van 80.000 seniorenwoningen.

Leider van de ChristenUnie, Gert-Jan Segers, riep in november bij Op1 Islamitische leiders op om zich uit te spreken tegen geweld en terrorisme: