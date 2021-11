ChristenUnie komt met alternatief voor ‘2G-beleid’: ‘Massaal testen van iedereen’

Aan het wetsvoorstel wordt nog gewerkt, dat wordt op zijn vroegst eind deze week verwacht. Maar de ChristenUnie toonde zich eerder al kritisch over deze mogelijke aanpak, die in andere landen al wel wordt gevolgd, omdat die tot polarisatie en een tweedeling in de maatschappij zou kunnen leiden. Mede daardoor is steun voor 2G in de Kamer nog onzeker.