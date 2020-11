ChristenUnie-leider Segers wil bij verkiezingen ‘minstens’ zeven zetels, ‘hogere prijs’ voor regeringsdeelname

Segers zei premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ‘dankbaar’ te zijn voor hun inzet in de coronacrisis. ,,Zij nemen verantwoordelijkheid en verdienen ons respect.” Maar, benadrukte hij: Rutte is niet alleen premier, maar ook leider van een partij. ,,En wie op Rutte stemt, krijgt er een stuk of 35 liberalen bij.”



Dat zijn Kamerleden, hield Segers voor, die tegenstemmen als de ChristenUnie voorstelt om ‘kinderen vanuit de modder van Moria nu snel hier op te vangen’, die het individualistische belastingstelsel ‘zo’n beetje zelf hebben uitgevonden’ en die plots ‘helemaal niet zo liberaal zijn’ als het gaat over een mogelijke vaccinatiedrang.



,,En dus moeten we tegenover die 35 liberalen toch minstens zeven christelijk-sociale politici van de ChristenUnie kunnen plaatsen. Die kiezen voor wat echt telt”, stelde Segers. Hij benadrukte dat zijn partij nu ‘impact’ heeft. ,,Links heeft ons nodig, rechts zoekt onze hulp”, zei hij tijdens zijn speech die via YouTube door duizend mensen werd bekeken. ,,Weet wel: de prijs voor onze coalitiedeelname wordt hoger. We hebben deze periode stappen kunnen zetten in de goede richting. Dat willen we de volgende periode óók.”