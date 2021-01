ChristenUnie-leider Segers zet zich af tegen ‘Haags gedoe’ en ‘harde aanvallen’ van collega-lijsttrekkers

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zet zich af tegen ‘harde en persoonlijke aanvallen’ van zijn collega-lijsttrekkers van CDA , GroenLinks en PvdA. Zij hadden vorige week hun partijcongres en zetten zich daar af tegen met name VVD-leider en premier Mark Rutte. ,,Het gaat nu even niet om klein Haags gedoe, maar om grote keuzes.”

Segers heeft zich gestoord aan ‘collega’s die al druk aan het formeren waren’. ,,Misschien zagen zich zichzelf al als minister of zelfs minister-president. Het gáát nu niet om poppetjes, maar om idealen.” Volgens hem hebben zijn collega’s ‘helemaal geen tijd’ voor ‘politiek gedoe’.

De CU-leider, die bij de verkiezingen van 17 maart weer lijsttrekker is, stelt dat ons land ‘grote uitdagingen’ wachten. De coronacrisis is volgens hem ‘een ijsberg’. ,,We zien het topje, maar het gevaar schuilt onder de oppervlakte.” Nederland wordt ‘beheerst’ door die top van de ijsberg, de pandemie, maar dat ‘tij gaat keren dit jaar’ , stelt Segers. ,,Corona vult nu ons blikveld, maar de komende vier jaar telt zoveel meer.”

Aan de ‘onderkant van de ijsberg’ ziet Segers ‘een neoliberale levensopvatting'. ,,Die zegt ‘alles is maakbaar’, die zegt: geluk en succes is een keus. En als het even niet goed met je gaat, dat dat je eigen keus is.” Dat is volgens hem ‘heel onbarmhartig’ en laat ‘mensen aan hun lot over’. ,,Het heeft geleid tot toeslagenaffaire.”

Groei

Volgens Segers moet er meer naar elkaar worden omgekeken en moet de economie niet almaar groeien, maar ‘bloeien’. ,,Groei, groei, groei, meer, meer, meer… in een rechte lijn naar boven. Maar wij geloven niet in halen, hebben, houden.”

Ook moet volgens Segers meer aandacht zijn ‘voor de schepping’. ,,We gaan voor een klimaatneutrale samenleving. Dat betekent minder vliegen, minder uitstoot, meer duurzame huizen, meer schone energie, schonere lucht.”

Studio

Het partijcongres werd gehouden in de studio van een christelijke radiozender in Veenendaal en Segers speechte met achter zich op een scherm Kamerleden en bewindspersonen van zijn partij, die vanuit huis meekeken met de livestream. Segers bedankte bijvoorbeeld Joël Voordewind die na 14 jaar Kamerlidmaatschap afzwaait.

Ook legde hij ‘rekenschap’ af aan zijn leden, over welke plannen hij wel heeft kunnen waarmaken en welke niet. Die zijn verzameld op een website. Eén van de voorbeelden van onderwerpen waar de partij trots op is, is de verruiming van het kinderpardon, dat uiteindelijk werd geregeld in 2019. ,,We hadden zoveel meer willen doen", stelt Segers, maar plannen daarvoor ‘strandden op de onwil van andere partijen’. Zo is hij niet blij dat er niet meer kon worden gedaan voor de vluchtelingen in het Griekse kamp Moria.

Ook wist de partij, zegt Segers, de D66-wet voltooid leven ‘tegen te houden’ en werd er in plaats daarvan ‘gestreden’ voor waardig ouder worden. Later vandaag wordt op het congres ook nog gestemd over aanpassingen aan het verkiezingsprogramma.

