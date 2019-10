Coalitie botst over stikstofmaatregelen

Hoe meten we eigenlijk hoeveel stikstof van boerderij­en komt?

20:00 Minister Schouten van Landbouw wil dat er meer meetpunten in Nederland komen om de neerslag van stikstof te meten. Regeringspartijen CDA en VVD twijfelen aan het rekenmodel van het RIVM. Is die twijfel terecht? Hoe weten we eigenlijk hoeveel stikstof van boerderijen komt, en hoeveel van bijvoorbeeld vliegtuigen?