Coalitie heeft tabak van vakbonden: ‘Nieuwe belangengroepen aan tafel’

CDA-Kamerlid Pieter Heerma wil dat minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees ervoor zorgt dat jongeren een eigen stoel in de Sociaal Economische Raad krijgen, tegenover de ‘gestaalde en vergrijsde belangen’ die de traditionele vakbonden vertegenwoordigen. Ook VVD-Kamerlid Dennis Wiersma twijfelt openlijk over de ‘representativiteit’ van de bonden en wil dat nieuwe ‘collectieven’, zoals jongeren en zzp’ers meer in de melk te brokkelen krijgen bij het polderoverleg, zo zei hij tijdens het debat over de begroting van Sociale Zaken.



Gisteravond haalde een andere VVD’er, pensioenwoordvoerder Roald van der Linde, ook al hard uit naar de vakbonden. ,,Ik krijg in mijn eigen partij amper uitgelegd dat wij onderhandelingen overlaten aan vakbonden die nog maar paar procent van de werkenden vertegenwoordigen’’, zei hij in de Tweede Kamer.