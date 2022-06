Coalitie is verdeeld over toekomstige belasting vermogen, kabinet wil vaart maken

Binnen de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is verdeeldheid ontstaan over hoe er in de toekomst belasting wordt geheven op vermogen.

Het kabinet wil vanaf 2025 gaan werken met een zogenoemde vermogensaanwasbelasting, als vervanger voor de mislukte spaartaks, de wijze waarop belasting wordt geïnd in Box 3. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend belast, net als waardestijgingen van aandelen of vastgoed. Het werken aan zo’n stelsel was ook min of meer vastgelegd in het coalitieakkoord.

De VVD heeft echter op de rem getrapt en vindt dat het plan van het kabinet ‘te snel gaat’, zei VVD-Kamerlid Folkert Idsinga vanmorgen in een debat over de kwestie. Zijn partij wil dat de staatssecretaris nog eens kijkt naar een andere variant, namelijk een vermogenswinstbelasting. Verschil is dat ‘papieren winst’, zoals op vastgoed dat in waarde is gestegen, dan niet wordt belast. Idsinga vreest dat een pand dat op papier in waarde is gestegen, maar nog niet is verkocht, de eigenaar toch een flinke belastingaanslag oplevert. ,,Ik wil dat het stelsel werkt voor mensen en hen niet in de problemen kan brengen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere partijen zien in de kritiek van de VVD een vertragingstactiek. Volgens het kabinet wordt het al een hele klus om de vermogensheffing in te voeren in 2025. Nieuw onderzoek naar andere varianten levert vertraging op. En dus wordt ook vermogen minder belast in de tussentijd.

D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong vroeg zich zelfs af wat ‘de handtekening nou waard is van de VVD’ onder de afspraken in het coalitieakkoord. Hij zegt bovendien dat heffing op winsten zorgt voor een ‘stelsel van belastingontwijking’. Ook de ChristenUnie is kritisch op de VVD.

Oppositiepartijen stellen vast dat de coalitie niet op één lijn zit. ,,De coalitie slaat elkaar de koppen in”, aldus Henk Nijboer (PvdA).

Ook het kabinet voelt weinig voor de VVD-variant. Staatssecretaris Marnix van Rij vreest met een winstbelasting ‘langdurig uitstel van belastingheffing’. Want dan wordt pas belasting betaald, bijvoorbeeld over aandelen, als deze verkocht worden. Toch zegde hij toe nog eens te kijken naar het verschil tussen de aanwas en winstbelasting. Van Rij wijst er tegelijk op dat het probleem dat de VVD schetst voor 0,4 procent van de mensen geldt en dat uit onroerend goed ook huurinkomsten komen, in een deel van de gevallen. ,,Maar als mensen geraakt worden, moeten we daar natuurlijk een betalingsregeling voor treffen. Maar laten we dit niet opblazen tot iets dat een heel stelsel kan treffen. Ik zal de microberekeningen maken, maar we moeten dit in proporties zien.”

Idsinga toonde zich tevreden met die toezegging. Van Rij: ,,Fijn, want we willen vaart blijven maken.”

Volledig scherm Folkert Idsinga (VVD) in de Tweede Kamer. © Koen Laureij