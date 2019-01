Coalitie verder onder spanning door kinderpardon

Kamermeer­der­heid kinderpar­don: ‘Stop dus nu al met uitzettin­gen’

10:45 Mensenrechtenorganisaties en asieladvocaten pleiten voor een onmiddellijke uitzetstop van asielkinderen nu een Kamermeerderheid het kinderpardon wil versoepelen. Voor drie Armeense kinderen dreigt al vandaag uitzetting, de rechter beslist vanochtend of ze vanmiddag in het vliegtuig naar Armenië gezet mogen worden. ChristenUnie eist vanmorgen tijdens het wekelijkse coalitieoverleg dat de uitzetting per direct wordt gestopt. Coalitiegenoot D66 sluit zich daar bij aan.