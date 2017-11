Coalitie weigert knip te trekken voor publieke omroep

Mediaminister Arie Slob waarschuwde vorige week in een brief dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) tientallen miljoenen dreigt moeten bezuinigen. Als er niets verandert, is er in 2019 60 miljoen euro minder te besteden, aldus de ChristenUnie-bewindsman. De totale begroting van de NPO bedraagt ruim 800 miljoen euro. Voorzitter Shula Rijxman zei erop te vertrouwen dat de Kamer en het kabinet inzien dat de publieke omroep meer geld nodig heeft.



Maar daar hoeft de NPO dus niet op te rekenen. Ook commerciële bedrijven kampen met teruglopende reclame-inkomsten, zegt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. ,,Het zal geen verrassing zijn dat ik namens de VVD niet klaar sta met een zak met geld om dit op te plussen.”



Maandag buigt de Tweede Kamer zich over de mediabegroting. CDA-Kamerlid Harry van der Molen zal daarin duidelijk maken ‘veel zorgen’ te hebben over de toekomst van de publieke omroep. Tegelijkertijd hoeft de NPO zich geen illusies te maken: ,,Op voorhand trek ik niet de portemonnee. Zoals zo vaak in de politiek is geld slechts een deel van de oplossing. De minister heeft een forse klus op zijn bordje”, stelt Van der Molen.