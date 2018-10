Coalitie zinspeelt op nieuwe bezuinigingen

De financieel woordvoerders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken tijdens de eerste dag van de Financiële Beschouwingen één voor één hun bezorgdheid uit. ,,Als we ook in de toekomst willen investeren in veiligheid, defensie, infrastructuur en onderwijs, kunnen de uitgaven aan zorg en sociale zekerheid niet onbeperkt groeien”, waarschuwde VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

De cijfers spreken boekdelen. De uitgaven aan de zorg groeien alleen tijdens deze kabinetsperiode met 16 miljard euro, ondanks besparingen. De uitgaven aan de sociale zekerheid overstijgen komend jaar de grens van 80 miljard euro. ,,Met zo’n laag werkloosheidscijfer is dat opmerkelijk”, stelt CDA’er Evert-Jan Slootweg.

Volgens D66-Kamerlid Joost Sneller draait de ‘herverdelingsmotor’ in Nederland overuren. Dat is volgens hem op zichzelf een goede zaak, maar de rek raakt er zo langzamerhand uit. ,,Daar moeten we nu over nadenken en niet als het water ons straks aan de lippen staat”, meent hij. De economie zit momenteel in de lift en het begrotingssaldo kent een overschot doordat de belastingen binnenstromen. Maar op langere termijn loopt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën gevaar, waarschuwden de Raad van State en het Centraal Planbureau al op Prinsjesdag.

Volledig scherm Joost Sneller (D66), staatssecretaris Menno Snel (D66) en minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. © ANP

Wat eigenlijk niemand wil is, zodra de economie begint te haperen en het overschot verdwijnt, de botte bijl te hanteren. Zelfs de oppositie is daarom kritisch op het feit dat minister van Financiën Wopke Hoekstra de uitgaven flink laat oplopen, zonder alvast na te denken over mindere tijden. ,,Als de minister streng wil zijn, moet hij vooral kijken naar de houdbaarheid van de overheidsfinanciën”, aldus Groenlinkser Bart Snels. Van Hoekstra’s gehamer op het overschot en de dalende schuld is hij ‘minder onder de indruk’.