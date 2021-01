Coalitiepartijen kritisch in fel Toeslagendebat: ‘Een bananenmonarchie’

VIDEO/LIVEPremier Mark Rutte krijgt het voor de kiezen in de Tweede Kamer vandaag. In een debat over de kabinetsval na de toeslagenaffaire richten veel partijen hun pijlen op de premier die tien jaar aan het hoofd stond van kabinetten die volgens critici een cultuur van roekeloze fraudejacht en stelselmatige geheimhouding kweekten. ‘Zijn vingerafdrukken zaten op elke pagina’.

In een fel debat over de toeslagenkwestie en de kabinetsval hekelen oppositie- en coalitiefracties Ruttes aandeel. De premier was dan misschien formeel niet verantwoordelijk; onder zijn premierschap kon wel een klimaat ontstaan van een nietsontziende jacht op sjoemelaars, waarbij geheimhouding belangrijker leek dan transparantie, waarbij ‘etnisch profileren’ gedoogd werd en onschuldige burgers ‘vermorzeld’ werden door de overheid, zo schetsten partijen als PvdA, GroenLinks, maar ook coalitiefracties CDA en D66. ,,Zijn vingerafdrukken zitten op elke gelakte pagina”, zei PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. ,,Met een appel in de hand en een glimlach op zijn gezicht, fietst de premier weg van zijn verantwoordelijkheid.”

D66-fractieleider Rob Jetten greep zelfs terug op een oude, gerechtelijke uitspraak over Ruttes beleid als staatssecretaris Sociale Zaken (2003), toen hij gemeenten vroeg om inwoners van Somalische afkomst extra te controleren op bijstandsfraude: ,,Dat beleid zette aan tot rassendiscriminatie. Later klonk het bij de premier ook: ‘pleur op’ of ‘vecht je in'. Woorden doen ertoe.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt - die zich al vroeg vastbeet in de Toeslagen-kwestie - haalde hard uit naar de ‘Haagse kliek’, systeemfalen bij overheidsinstanties en de gebrekkige informatievoorziening van het kabinet: ,,In het Torentje wordt niks genotuleerd.” Kamerfracties willen nu vooral snelle hulp aan alle gedupeerden. Omtzigt: ,,Slechts twee procent is geholpen sinds vorig jaar! De Belastingdienst verschuilde zich achter de brede rug van de rechtsstaat. Mensen kwamen te boek te staan als fraudeur, en in 94 procent van de gevallen weten we niet meer waarom dat gebeurd is. Hoezo rechtsstaat?”

Het coalitie-Kamerlid hekelde ook de nieuwe, volgens hem onvolledige antwoorden, op Kamervragen: ,,Is dit de nieuwe Rutte-doctrine? Door onvolledige informatievoorziening gaat het mis. En het stelsel van macht-tegenmacht functioneert niet. Dat gaat fundamenteel mis”, zei Omtzigt die ook van een ‘bananenmonarchie’ sprak. De CDA’er wil een staatscommissie naar de rechtsstaat laten kijken: ,,Ik had me een paar jaar geleden niet kunnen voorstellen dat ik dit zou vragen.”

Later vandaag gaat Rutte in op alle vragen en de kritiek. Tijdens zijn openingswoord aan het begin van het debat herhaalde de premier dat opstappen van zijn kabinet het juiste was om te doen: ,,Als het hele systeem faalt, kan alleen samen verantwoordelijkheid worden genomen.” Wel moeten ‘kabinet en Kamer’ samen daarop aanspreekbaar zijn, vindt de premier.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff viel de premier bij. Net als het kabinet bood hij zijn excuses aan. Ook erkende de VVD’er dat zijn partij medeverantwoordelijk is voor de doorgeslagen jacht op potentiële sjoemelaars, dat overheidsdiensten te vaak uitgingen van kwade opzet, dat de menselijke maat geregeld ontbrak. ,,Ik denk dat er in mijn eigen partij te veel focus op fraudebestrijding was. Niet alles wat eruit ziet als fraude is het ook.” Hij sprak verder van een ‘clustercatastrofe’ waarbij het parlement zelf niet buiten mag blijven: ,,Zet de verwarming maar niet te hard vandaag, anders druipt de boter nog van ons hoofd (...) We moeten naar een sterke overheid die zich afvraagt waarom iets fout kan gaan, zonder voortdurend iemand de schuld te willen geven.”

PVV-leider Geert Wilders verwijt premier Rutte dat hij aanblijft terwijl hij jarenlang medeverantwoordelijkheid draagt: ,,Teeven, Zijlstra, Weekers, Wiebes: alle kleine goden moeten vertrekken, maar de grote baas blijft. Dat is partijbelang boven landsbelang. Het zou Rutte sieren af te zien van het lijsttrekkerschap. Tienduizenden mensen zijn kapotgemaakt. Het is schaamteloos.”

Toeslagen

Op de agenda vandaag staan de herziening van het toeslagenstelsel en genoegdoening voor de getroffen ouders, maar het debat wordt -met nog twee maanden tot de stembusgang- beschouwd als een ‘eerste verkiezingsdebat’. De VVD van Rutte staat op eenzame hoogte in de peilingen.

Alles over de toeslagenaffaire en de val van het kabinet hoor je in onze nieuwe podcast Politiek Dichtbij .

Aanleiding voor het debat zijn het spijkerharde rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en de politieke conclusies die het kabinet daar vrijdag aan verbond door op te stappen. Rutte zei vorige week nogmaals sorry en beloofde opnieuw beterschap. ‘Vervuld van diepe schaamte’ kondigde de premier aan het complete toeslagenstelsel op de schop te nemen, ook worden overheidsstukken voortaan sneller openbaar, en moet er een fundamentele omslag bij overheidsdiensten komen, waardoor mensen niet meer zo in de problemen kunnen komen.

Volledig scherm Demissionair Premier Mark Rutte tijdens het debat over het aftreden van het kabinet. © ANP

Eerder was al toegezegd dat gedupeerde ouders snel 30.000 euro compensatie overgemaakt moeten krijgen en gisteren kondigde het kabinet aan dat alle lopende schulden die ouders bij overheidsinstanties als het UWV, DUO en de Sociale Verzekeringsbank worden kwijtgescholden.

In de Kamer klonk vooraf al de roep om meer actie: partijen eisen snellere uitbetaling aan getroffen ouders, diverse fracties - zoals GroenLinks en D66 - opperen ook om de kinderopvang helemaal gratis te maken. Zo verdwijnt ook automatisch het probleem van de toeslagen, is de gedachte. De VVD wil echter ‘geen staatcrèches’, zei Dijkhoff.

Volledig scherm Premier Mark Rutte na afloop van de ministerraad op het Binnenhof. © ANP