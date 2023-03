Coalitiepartijen op ramkoers met BBB over stikstof: ‘Nu weer op rem trappen kan niet’

Humor Gestemd vandaag? Misschien ben je geïnfluen­ced door deze man

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen zijn in volle gang. Om het opkomstpercentage omhoog te krijgen, heeft programmamaker Marcel Bamberg pogingen gedaan om in het hele land extra mensen naar de stembus te krijgen. De grote vraag is nu: heeft het geholpen?