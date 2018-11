Coalitiepartner D66 kraakt VVD-plan voor nieuwe kerncentrales

Binnen de coalitie knettert het over het voorstel van de VVD om na te denken over de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. D66 stelt dat kernenergie veel te duur is en dat het niet nodig is om de uitstoot van broeikasgassen omlaag te krijgen.

,,Op allerlei plekken waar kerncentrales worden gebouwd, komen ze niet af”, sneerde D66-Kamerlid Matthijs Sienot tijdens het begrotingsdebat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ,,In Amerika zijn ze bij twee centrales huilend weggelopen. We zien dat er één technologie is die telkens duurder wordt en waarbij het steeds langer duurt voordat het wordt opgeleverd: dat is kernenergie.”

VVD-Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius verdedigde dinsdagavond het voorstel van haar fractievoorzitter Klaas Dijkhoff om zo snel mogelijk over te gaan tot de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland. Dat is volgens de grootste regeringspartij nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen.

Volgens coalitiegenoot D66 kan het prima zónder kernenergie. ,,Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft doorgerekend dat we het met de technische oplossingen redden, zoals die nu uit de gesprekken zijn gekomen voor het Klimaatakkoord”, aldus D66’er Sienot. Hij denkt dat de VVD het klimaatbeleid ‘vertraagt met nodeloos onderzoek’.

CDA: kernenergie na 2030

Een andere coalitiepartner, het CDA, is net als de VVD voorstander van een ‘energiemix’. ,,Maar we hebben voor het klimaatdoel van 2030 niet naar voren gebracht dat er ook extra kernenergie moet komen”, zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder tijdens het debat. Richting 2050 – wanneer de uitstoot van broeikasgassen bijna naar nul moet – is kernenergie wél een serieuze optie, stelde Mulder.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat benadrukt dat al jaren geen vergunning is aangevraagd voor een nieuwe kerncentrale. ,,Na Borssele is dat niet meer gebeurd”, zegt een woordvoerder van Wiebes. ,,Het Klimaatakkoord richt zich op 2030. Daar lijkt kernenergie niet aan de orde, gezien de lange tijd die het kost om een kerncentrale op te leveren.”

Borssele ziet nieuwe centrale wel zitten

Ondertussen zegt de lokale politiek in Borssele zelf niet bij voorbaat ‘nee’ tegen een nieuwe kerncentrale. ,,Stel dat een verzoek ons zou bereiken, dan zullen we daar in eerste instantie niet onwelwillend tegenover staan”, zegt burgemeester Gerben Dijksterhuis. Als wordt ingezet op nieuwe kerncentrales, zou het hem niet verbazen als opnieuw naar Borssele wordt gekeken. ,,Dat zou ik heel logisch vinden, omdat wij de ervaring hebben en ook de infrastructuur, zoals een spoorverbinding en de Covra, voor de berging van het radioactieve afval.”