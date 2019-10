Commissie: Geen verplicht Wilhelmus voor kinderen

Minister Schouten liet cruciaal woordje weg in speech voor boeren

2 oktober Minister Carola Schouten van Landbouw blijkt gisteren op het Malieveld in haar speech aan boze boeren een belangrijk woord niet te hebben uitgesproken. Zij zei dat de veestapel in Nederland onder haar regime niet zou halveren. Maar in de spreektekst die het ministerie online heeft gezet, staat dat ze een ‘gedwongen’ halvering bedoelde.