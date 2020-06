Commissie Remkes: leg strenge stikstofafspraken ook in de wet vast

Om de natuurdoelen te halen moet de stikstofuitstoot in 2030 halveren ten opzichte van vorig jaar. Dat moet echter met strenge, meetbare doelen, die veel ambitieuzer zijn dan minister Schouten (Landbouw) eerder formuleerde. ,,Het Rijk dient deze reductiedoelstelling te vertalen naar opgaven per provincie, afhankelijk wat per provincie in de Natura2000 gebieden nodig is”, schrijft het Adviescollege. Iedere provincie vertaalt het doel naar maatregelen. ,,In sommige provincies zal meer nodig zijn en in andere minder.”