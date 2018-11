Commissievoorzitter Verbeet: Defensie is een uitgewoonde organisatie

Door jarenlange bezuinigingen hebben militairen tussen uitzendingen in ook nauwelijks de tijd gehad voor bijvoorbeeld studie, zei Verbeet. Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte III wordt er weer geld geïnvesteerd in de krijgsmacht. Jaarlijks komt er zo’n 1,5 miljard euro bij. Minister Ank Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie hebben al vaker gezegd dat zij dat zien als ‘mooie eerste stap’, maar dat het niet genoeg is om alle problemen bij de krijgsmacht aan te pakken aan te pakken. De visitatiecommissie Defensie en Veiligheid, zoals de club van Verbeet officieel heet, is een initiatief van CDA-Kamerlid Hanke Bruins-Slot. Zij wilde dat een commissie zou toezien op de uitvoering op het verbeterplan van Defensieminister Bijleveld en Visser. De bewindslieden kwamen daarmee na verschillende ernstige incidenten, zoals het fatale schietincident in Ossendrecht en het mortierongeluk in Mali dat aan twee militairen het leven kostte.

Misstanden

Ook bleek vorige maand uit een rapport dat de sociale veiligheid bij defensie niet op orde is. Zo worden meldingen van defensiepersoneel over misstanden vaak niet serieus worden genomen, terwijl pesters juist worden beschermd. Verbeet zei binnenkort met ‘uitgebreid te spreken’ met de onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor dat rapport.



We zei ze dat discussie over omgangsvormen niet voorbehouden is aan Defensie. ,,De hele samenleving staat tegenwoordig bol van hoe je met elkaar om moet gaat. De samenleving is niet meer zoals in de jaren vijftig. Grapjes waar je vroeger maar tegen moest kunnen, zijn nu een ander verhaal. We moeten die moderniteit bij Defensie ook stimuleren.”



De commissie moet de komende drie jaar jaarlijks vóór 15 juni rapporteren aan de minister. De Tweede Kamer wordt ieder half jaar op de hoogte gehouden. Begin 2019, zo zei Verbeet, zal haar commissie de werkwijze en planning bekend maken.