Kamerlid Erik Ziengs (VVD) is tevreden: ,,Dit is waar we iedere keer op gehamerd hebben. Vooral kleine ondernemers zijn hiermee een eind op weg geholpen. Het is een mooi gebaar geworden richting de branche.”



De branche zelf heeft volgens de staatssecretaris benadrukt dat de schade van het verbieden van meerdere vuurwerkartikelen veel groter is dan de beschikbare 3 miljoen euro. ,,De ondernemers behouden zich het recht voor om aanvullende schadeclaims in te dienen.”