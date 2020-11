Contact verbroken tussen fractievoorzitter en partijtop 50Plus

Vanmiddag maakte de fractie via een persbericht bekend dat, naast fractievoorzitter Corrie van Brenk, ook Kamerlid Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo niet herkiesbaar zijn in maart.



Gisteravond lekte via deze site al uit dat Sazias niet door wilde, maar toen gaf ze nog geen reden. Nu zegt Sazias in de wandelgangen van de Tweede Kamer: ,,Het ligt aan Liane den Haan (de lijsttrekker van 50Plus). Liane wil het allemaal anders doen. En ik vind mijn gezondheid belangrijker.”



Sazias en Van Otterloo konden naar verluidt in eerste instantie allebei rekenen op een plek in de top 10 op de kieslijst van 50Plus, die vrijdag verschijnt. Maar inmiddels is het contact met de partijtop verslechterd. Liane den Haan weigert commentaar te geven op de gang van zaken.