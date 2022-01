Corona gaat niet meer weg, dus ‘we kunnen niet alleen naar de medische gevolgen blijven kijken’

podcast politiek dichtbij Nieuwe Rutte lijkt nog veel op oude, voorzitter Bergkamp moet wennen aan scheids­rech­ters­rol

Het kabinet-Rutte IV doorstond deze week het eerste spervuur vanuit de oppositie, in het debat over het regeerakkoord. Is de nieuwe politieke cultuur een feit? Mwah. De nieuwe Mark Rutte lijkt op de oude. En aan de voortdurende harde politieke verhoudingen moet Kamervoorzitter Vera Bergkamp nog wennen. Ondertussen gloort er hoop voor horeca en cultuur, nu de omikronvariant mild blijkt.

21 januari