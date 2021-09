Coronabewijs splijt parlement: ‘Waarom zelfs op het terras nodig?’

‘Berlijnse model’

Het kabinet zet de deur op een kier voor ‘het Berlijnse model’, waarbij alléén gevaccineerden (of van corona genezen) personen welkom zijn in bijvoorbeeld het nachtleven. Ongevaccineerden lopen na een negatieve sneltest nog twee keer zoveel kans het virus te dragen, daarom willen de bewindspersonen met de Kamer in gesprek over een strikter coronabewijs bij de volgende versoepelronde.

Bij een volgende versoepeling zou het coronabewijs in riskante omgevingen - zoals nachthoreca - volgens een verzwaard regime toegepast kunnen worden, stelt ook het Outbreak Management Team. Dat kan door de geldigheidsduur van de negatieve test te bekorten, of door alleen nog volledig ingeënte gasten toe te laten. D66-Kamerlid Jan Paternotte is voorstander van die opzet. ,,Het lijkt me redelijk als je iets kunt versoepelen wat anders dicht moet blijven’’, zegt Paternotte. ,,In Duitsland gebeurt het, daar krijgen mensen in nachtclubs toegang na volledige vaccinatie of doorgemaakte infectie. Ik krijg ook berichten van mensen in de grensstreek die zeggen: ik ga al weken op stap in Duitsland. Ik wil dat het kabinet dat hier ook mogelijk maakt.’’