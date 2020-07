Coronacompensatie voor kinderopvang vandaag op rekening ouders gestort

Het gaat om ouders met kinderen op zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang en opvang bij gastouders. De eigen bijdrage die ouders bleven betalen in de periode van 16 maart tot en met 6 april wordt vandaag teruggestort. Ouders met zogenoemde cruciale beroepen mochten hun kind wel naar de opvang blijven brengen. Maar zij krijgen ook compensatie. Het kabinet wilde geen onderscheid maken. De compensatie geldt in totaal voor circa 570.000 gezinnen, het kabinet trekt er zo'n 175 miljoen euro voor uit.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) zei bij het aankondigen van de coronacompensatie dat het belangrijk was dat ouders de opvangrekening bleven betalen. ,,Als de rekeningen niet betaald worden dan lopen we het risico dat opvanglocaties in gevaar komen en in het ergste geval moeten sluiten. Dat willen we met deze compensatie voor alle ouders voorkomen”, meldde ze toen.