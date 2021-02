Coronacrisis plaatst partijen voor dilemma: hoe ver kunnen ze gaan met kritiek?

Oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen schrijft kinderboek: ‘Leg een 8-jarige maar eens uit wat corruptie is’

10 februari Hoe worden in Nederland wetten gemaakt? Wat is een democratie? En hoe werken verkiezingen? Oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) geeft in een kinderboek een kijkje in de wereld van de politiek. ,,Mijn dochter wist al jong wat corruptie is en dat dat niet mag.‘’