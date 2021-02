‘Coronamaatregel één bezoeker thuis impopulair, kijk naar alternatieven’

In het stuk, dat gisteren ter sprake is gekomen tijdens kabinetsoverleg over de coronacrisis (zondag was er geen gebruikelijke Catshuissessie vanwege het slechte weer), zegt de NCTV: ,,De maatregel van het thuisbezoek is zwaarder gevallen dan de avondklok. Uitlegbaarheid en draagvlak is daarbij erg laag gebleken.”



Uit onderzoek blijkt dat maar 52 procent van de Nederlanders de maatregel van één bezoeker thuis steunt. Eerder, bij twee bezoekers thuis, was dat nog 71 procent. Ook de naleving is gedaald, van 91 procent naar 80 procent, tonen RIVM-gedragscijfers aan.



De maatregel is niet te handhaven omdat het slechts een dringend advies betreft, betoogt de coördinator verder. ,,En vooral omdat achter de voordeur niet gehandhaafd wordt.” De politie of handhavers mogen alleen een bijeenkomst opbreken en boetes uitdelen als er groot gevaar is voor de volksgezondheid. Dat kan niet worden gezegd van een coronafeestje thuis met bijvoorbeeld acht jongeren.



De NCTV stelt zelfs aan het kabinet voor om te overwegen de maatregel aan te passen. ‘Overweeg alternatieven indien veilig en uitvoerbaar/simpel’, staat er. Bijvoorbeeld contact met maar één huishouden per dag. Dat is ook strenger: onder de huidige regel mag je dagelijks alleen ergens heen en één persoon ontvangen.