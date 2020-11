Coronaproblemen in de klas: miljoeneninjectie voor extra leraren

Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Ook moet zo de werkdruk van leraren verminderen. Met het geld kunnen scholen meer leraren aanstellen, ondersteunend personeel betalen of gastdocenten inhuren. Zo kunnen ze in coronatijd hun werk goed blijven doen.

De problemen op scholen zijn groot. Veel klassen worden naar huis gestuurd of lessen vallen uit omdat de leraar ziek is of in quarantaine moet. Vervanging is er niet altijd. Ook is de werkdruk hoog omdat er als gevolg van de 1,5 meterregel bij onder meer beroepsopleidingen minder studenten in het leslokaal mogen, waardoor er meer lessen moeten worden gegeven.

Lerarentekort

Quote Met dit geld proberen we verlich­ting te geven Arie Slob, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs Het geld komt per 1 januari beschikbaar, zodat scholen na de kerstvakantie de problemen kunnen aanpakken. Dat zal niet makkelijk worden: door het lerarentekort is er in sommige regio’s al jaren een schreeuwend tekort aan bevoegde onderwijzers.



Het kabinet verwacht dat veel leed kan worden verzacht door meer te werken met regionale ‘vervangingspools’. Gezamenlijke vervangers en de inzet van extra klassenassistenten zouden veel problemen moeten oplossen. Het mbo zou daarnaast mensen uit de beroepspraktijk kunnen inhuren voor gastlessen.



Volgens de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven is het van groot belang voor kinderen dat scholen openblijven in coronatijd. Maar dat is door alle uitval van leraren soms lastig. Slob: ,,Met dit geld proberen we verlichting te geven.’’

Crisisbanen

Het lerarenplan is ook deels de uitwerking van een banenplan dat het kabinet eerder aankondigde: de zogeheten crisis- of coronabanen. Het kabinet wil werklozen en werknemers die overbodig zijn bij hun bedrijf inzetten in het onderwijs en in de zorg nu daar handen tekort zijn. Mensen die door de coronacrisis thuiszitten, hebben vaak niet de juiste opleiding om bijvoorbeeld voor de klas te staan, maar kunnen wel ondersteunend werk doen. Met de 210 miljoen euro kunnen bijvoorbeeld ook mensen worden ingehuurd die helpen bij de schoonmaak, de ict of het toezicht op de naleving van coronamaatregelen op scholen.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: