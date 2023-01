Corruptiezaak gaat na drie jaar eindelijk van start: podcast O, O, De Mos duikt in een vat vol verhalen

Wanneer wist je dat hier een podcast in zit?

,,Het is zo’n fascinerend verhaal. Iemand die na de PVV zonder werk zit, krijgt het voor elkaar om een partij op te bouwen die in een mum van tijd de grootste van Den Haag wordt. Hij maakte op een slimme en effectieve wijze gebruik van het gat dat andere partijen lieten vallen, luistert naar kiezers, werkt hard. En dan jaren later wordt het een corruptiezaak en is het allemaal dubbel zo interessant. Veel mensen zouden eieren voor hun geld hebben gekozen, maar De Mos knokt zich terug en wordt wéér de grootste partij. Maar wat speelt er nou precies?”

Luister hieronder de eerste twee afleveringen van de podcast.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wilde De Mos zelf graag meewerken?

,,Ja, ik vond dat heel belangrijk en hij stond er voor open. Zijn motto is ‘een dag niet in de krant, is een dag niet geleefd’. Ik heb ook uitgelegd dat het echt niet alleen over de corruptiezaak gaat, maar het is ook portretterend, een beschrijving van de partij, de persoon, de wereld en het netwerk van De Mos. Het gaat over zijn opkomst, hoe hij bij de PVV kwam. Je wil hem zelf aan het woord, maar ook een donateur, een sympathisant, een tegenstander, een oud-collega. Ik wil het hele verhaal weten. Je probeert een soort mozaïek te leggen. Wat me erg opviel: sommige mensen zijn uiterst kritisch op bijvoorbeeld de financiën of de integriteit, maar blijven toch positief over de politicus en persoon De Mos.”

De podcast krijgt zes afleveringen, hoe hou je zo’n politiek onderwerp spannend?

,,Het is natuurlijk een vat vol verhalen, die partij. Het zijn de vrije jongens, het is De Tegenpartij van Van Kooten en de Bie. Dat is een deel van de charme. Niet alleen voor de kiezer, maar ik hoop ook voor de luisteraars. Het is heftig en serieus, zeker voor de betrokkenen, maar er mag ook wel gelachen worden.”

Er is al veel over geschreven, Richard de Mos is erg open, heb je nog iets nieuws kunnen vinden?

,,Het blijkt toch dat echt niet altijd alles transparant is, hoewel dat wel vaak de uitstraling is bij De Mos. Pas laat komt er uiteindelijk een donateur in beeld die maar liefst 50.000 euro doneerde. Die stond niet op de bus met sponsoren. En ook heel laat komt naar boven dat de ondernemers van zalencentrum de Opera via een andere betalingsroute een advertentiecampagne van 30.000 euro hebben gefinancierd. Twee donateurs die samen bijna een ton in de campagnekas storten: hoe kan je dan nog nee zeggen als zij iets vragen? Zelf zegt De Mos dat hij dat makkelijk kan. Hij verdedigt zijn aanpak nog altijd vol overtuiging.”

Heb je na het maken van deze podcast een idee welke kant de rechtszaak opgaat?

,,Het klinkt flauw, maar het ligt echt heel erg aan hoe de rechter het beoordeelt. Voor het OM zit hier een groot afbreukrisico in. Als dit misgaat voor de aanklagers, is dat wel echt een slecht verhaal: het werk en leven van een politicus is tijdelijk verlamd en ook de stad. Maar, dat zeggen experts ook: het OM gaat ook echt niet over één nacht ijs.”

Iedereen heeft zijn eigen waarheid in deze zaak: gaat de rechter daar verandering in brengen?

,,Ik denk voor veel mensen niet. De een vindt hem een boef, voor de ander is hij een Robin Hood. Wie al vindt dat De Mos niet deugt, zal blijven zeggen dat het niet in de haak is. Andersom zullen zijn fans ook niet snel van mening veranderen. Ik hoop wel dat mensen die deze podcast luisteren, de vele grijstinten in en rond zijn partij beter doorgronden. Het is vaak niet zwart-wit.”

Luister de serie via Ad.nl/podcasts of de bekende podcastkanalen als Spotify en Apple.

Vrijdag 20 januari komen aflevering 3 en aflevering 4 online.

Volledig scherm De podcast O, o, De Mos is vanaf nu te beluisteren. © AD