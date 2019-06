CPB: Werkloosheid gaat weer stijgen

De Nederlandse economie groeit in 2019 en 2020 minder hard door 'gure wind’ uit het buitenland, schrijft het Planbureau in de juniraming. De groei van de economie bedroeg vorig jaar nog 2,7 procent. Dit en komend jaar wordt een groeicijfer van respectievelijk 1,7 en 1,5 procent verwacht.

Koopkracht

Dat de koopkracht dit jaar in doorsnee licht stijgt, met 1,2 procent, is volgens het CPB te danken aan het feit dat directe belastingen zijn verlaagd en toeslagen zijn verhoogd. De lonen gaan weliswaar omhoog, met 2,5 procent, maar zorgen niet voor meer koopkracht, omdat de prijzen flink stijgen. Volgend jaar is dat anders: dan neemt de inflatie juist af, en zorgen hogere lonen voor 1,4 procent meer koopkracht.

De overheid blijft intussen overschotten houden, al neemt de omvang wel af. Dat komt omdat de economie afkoelt, terwijl het kabinet de uitgaven verhoogt. Het begrotingsoverschot is naar verwachting 1,3% bbp in 2019 en 0,6% in 2020, tegen 1,5% in 2018.