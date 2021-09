Crisissfeer rond Bijleveld: waarom blijft ze terwijl Kaag gaat? ‘Dat oogt gek’

Binnen het CDA rommelt het rond demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld. Waarom blijft zij aan terwijl collega Kaag wel vertrekt , vragen diverse partijgenoten zich af. Rond de CDA-top heerst een crisissfeer van ministers die later bij het wekelijkse kabinetsberaad arriveren en in- en uitgaan via andere entrees.

De keuze van Bijleveld om aan te blijven na de ‘gele kaart’ van de Tweede Kamer oogst kritiek in eigen kring. Hoewel een motie van afkeuring niet automatisch tot een vertrek hoeft te leiden, vinden diverse CDA’ers nu wel dat Bijleveld dezelfde conclusie moet trekken als haar collega Sigrid Kaag, die gisteren vertrok als minister van Buitenlandse Zaken.

Een CDJA-bestuurslid uit Rotterdam noemt het ‘gênant’ dat Bijleveld aanblijft: ,,Maar het schaadt het CDA ook”, twittert hij. ,,Ze had verantwoordelijkheid moeten nemen en aftreden.” Het kritische CDA-lid Maarten Neuteboom meldde ook dat de CDA-bewindsvrouw zou moeten opstappen. ,,Zeker als je minister bent namens het CDA, de partij die altijd de mond vol heeft van verantwoordelijkheid.”

‘Andere afweging’

Bijleveld zei dat ze ‘een andere afweging’ maakte, maar dat leidt nu tot enige onrust. Ook in de Kamerfractie wordt rekening gehouden met een vertrek. Een CDA-ingewijde meldt dat Bijleveld nu weinig anders lijkt te kunnen dan de Kaag-route nemen: ,,Ik vind dat spijtig, want het lost de problemen niet op. Maar omdat Kaag weg is, oogt het gek als Bijleveld blijft.”

Diverse CDA-bewindspersonen arriveerden vanochtend later bij de wekelijkse ministerraad, sommigen vertrokken weer via een zijdeur. Dat duidt erop dat er crisisoverleg gaande is, al kunnen partijwoordvoerders daarover niks kwijt.

Crisissfeer

Bijleveld zelf was ook niet bij het ministerie van Algemene Zaken voor het kabinetsoverleg, partijleider Wopke Hoekstra kwam kort en vertrok weer via een andere uitgang. Later werd zijn dienstauto gezien bij het ministerie van Defensie van Bijleveld. Ook vicepremier Hugo de Jonge was enige tijd niet aanwezig bij het kabinetsberaad.

Bijleveld kwam al vaker in het nauw in de Tweede Kamer, maar bleef telkens aan. Ook binnen het CDA speelde ze een sleutelrol het afgelopen jaar. Ze adviseerde de partijtop na de verkiezingsnederlaag. En toen de partij in een koude oorlog verwikkeld raakte met stemmenkanon Pieter Omtzigt werd Bijleveld naar voren geschoven voor een ‘vredesmissie’. Omtzigt verliet uiteindelijk alsnog het CDA.

