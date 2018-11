CU-leider Segers: Het kinderpardon dat wij willen is niet binnen handbereik

Segers sprak in zijn speech voor het uitverkochte congres in Zwolle over de worsteling binnen zijn partij tussen eigen idealen en regeringscompromissen. Hij zei zich te realiseren dat dit veel vraagt van het incasseringsvermogen van de partijleden, maar dat het geen reden is om ‘aan de zijlijn te blijven staan’. ,,Als je met vier heel verschillende partijen regeert, als je soms heel andere idealen hebt als je coalitievrienden, dan moet je geven en nemen.’’



Volgens Segers is dat prima als het over abstracte termen gaat, maar wordt het moeilijk als ‘je de mensen om wie het gaat kent en in de ogen moet kijken’. Hij doelt daarbij bijvoorbeeld op het ChristenUnie-lid Hayarpi Tamrazyan (21). Zij zit al weken in kerkasiel om te voorkomen dat ze met haar familie wordt uitgezet naar Armenië. Samen met 139 andere partijleden diende Tamrazyan een motie in die de fractie oproept om te stoppen met het uitzetten van kinderen die in ons land zijn geworteld. Dat gaat in tegen het regeringsbeleid.