D66 alsnog overstag, oppositie kritisch over doorstart oude coalitie: ‘Dit is meer van hetzelfde’

Reacties: ‘Dit is meer van hetzelfde’

Oppositiepartijen van PvdA tot de PVV reageren kritisch op de aanstaande doorbraak in de formatie. Volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen betekent een doorstart van de huidige coalitie dat er ‘niets gaat veranderen’. ,,Onder Rutte III zijn woningnood, armoede en dakloosheid toegenomen terwijl de beleggers feest vieren. Dat nu onderhandelingen beginnen over een doorstart is daarmee pijnlijk voor iedereen die het juist anders wil.”

GL-leider Jesse Klaver zegt: ,,Dit kabinet heeft de wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid niet opgelost. Waarom zou dat bij een voortzetting van deze coalitie anders zijn? Wat Nederland nodig heeft is verandering.” Volgens de SP ‘veroorzaakte de oude coalitie juist de problemen’. Ze wijst daarbij op het toeslagenschandaal. ,,Hoe kunnen de veroorzakers van die problemen de oplossing zijn?”, meldt aanvoerder Lilian Marijnissen. ,,De overheid die mensen ziet als potentiële fraudeurs. De rechtsstaat is er niet voor hen.” PVV-leider Geert Wilders is feller en stelt dat D66-leider Sigrid Kaag de kiezer ‘in het gezicht spuugt'. ,,Om “populisten niet in de kaart te spelen”. Lees: om niet afgestraft te worden in nieuwe verkiezingen. Weer met hetzelfde wanbeleid en dezelfde leugenaars en faalhazen als tot nu toe: Rutte en Kaag. RIP Nederland.’’