D66 diep door het stof om affaire-Van Drimmelen, maar partijtop blijft aan: ‘Het spijt me, we leggen de lat hoog’

Partijleider Sigrid Kaag ging door het stof vanmiddag tijdens een persconferentie over de affaire-Van Drimmelen: ,,Ik had me graag eerder uitgesproken. Ik vind het verschrikkelijk wat mensen binnen onze partij is overkomen, ieder geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel. We hebben de lat zelf hoog gelegd.”

Honderden D66-leden eisten deze week uitleg over een geheim gebleven bijlage van het integriteitsonderzoek naar de inmiddels vertrokken partijprominent Frans van Drimmelen. De D66-top kwam in het nauw na de onthulling zaterdag van De Volkskrant waaruit bleek dat cruciale informatie uit het onderzoek naar Van Drimmelen een jaar lang in de la bleef. De partij publiceerde slechts het openbare deel van het rapport, daaruit concludeerde Kaag dat er geen structurele misstanden zijn.

Achtergehouden bijlage

Maar in de achtergehouden bijlage staat wel dat Van Drimmelen een medewerker heeft ‘gestalkt, bedreigd en gechanteerd’. Deze informatie bereikte Kaag echter niet, ook heeft ze er niet over doorgevraagd. ,,Ik was gerustgesteld door iedereen van het bestuur dat het onderzoek klopte. Ik heb niet doorgepakt, dat neem ik mezelf kwalijk. We boden niet de veiligheid die je moet bieden.”

Het slachtoffer meldde zich ook via smsjes bij partijleider Sigrid Kaag. Ze eist een schadevergoeding van de partij.

Kaag neemt het zichzelf kwalijk dat ze ‘op menselijk vlak’ te ‘afstandelijk’ reageerde op de berichten. ,,Het spijt mij ten diepste. De tekst van mijn sms klinkt wel heel zakelijk, dat had ik anders willen doen. Ik had nog meer moeten aandringen bij het landelijk bestuur, of we het wel goed doen. Daar heb ik spijt van. Waar we in hebben gefaald is dat er geen goede opvolging is gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek.”

Volledig scherm Sigrid Kaag, minister van Financiën en D66-leider. © ANP

Kaag verdedigt nog altijd het feit dat ze de vertrouwelijke bijlage uit het integriteitsonderzoek persoonlijk niet kent: ,,Dat is terecht. Die bijlage was en blijft vertrouwelijk op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.” Kaag voegde wel toe: ,,Ik heb soms het idee dat het meer over de ophef gaat dan over de slachtoffers. Ik vind het niet moeilijk om mijn excuses aan te bieden.”

Zowel Kaag als de partijvoorzitter blijft aan na deze kwestie. Kaag stelt dat haar partijleiderschap breder gewogen moet worden dan ‘deze ene casus’.

,,Het was een moeilijke week vol emoties", zei D66-partijvoorzitter Victor Everhardt even daarvoor. ,,We denken in de eerste plaats aan de vrouwelijke betrokkene omdat D66 er niet is in geslaagd een veilige werkomgeving te bieden voor iedereen. Dit alles moet voor haar bijzonder moeilijk zijn geweest. Hier willen we onze excuses voor maken. Aan het slachtoffer, maar ook aan alle leden van D66”, zei Everhardt.

‘We hadden eerder moeten optreden’

De partij had veel eerder moeten optreden, erkent de voorzitter. Ook toen al bekend was dat Van Drimmelen grensoverschrijdend gedrag had vertoond, kon hij actief blijven. ,,We hadden het slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag in bescherming moeten nemen. Dit gedrag wordt niet getolereerd binnen onze vereniging. Maar doordat het toenmalige partijbestuur Van Drimmelen heeft laten aanblijven als voorzitter van de talentencommissie werd het slachtoffer keer op keer geconfronteerd met hem. Dat was verkeerd, dat had echt anders gemoeten.”

D66 gaat ‘op zoek naar een correcte afhandeling van de voor haar uiterst pijnlijke kwestie'. Er komen nieuwe regels rond de gedragscode, ook wordt er een speciale ledenbijeenkomst georganiseerd om over dit thema te spreken.

D66 reageerde niet

Deze week hield D66 de boot steeds nog af. Kaag zelf was in het buitenland namens het kabinet, alleen vanuit de fractie kwamen enkele antwoorden op vragen van de pers.

Van Drimmelen, bekend lobbyist in Den Haag, stapte gisteren alsnog op uit de partij en doet afstand van zijn lobbykantoor. Dit nadat het partijbestuur hem ‘met klem’ had gevraagd afscheid te nemen. Van Drimmelen erkent ‘domme dingen’ te hebben gedaan, en snapt dat ‘de vrouw zich onveilig voelde'. Door de ‘mediahetze’ voelt Van Drimmelen zich gedwongen terug te trekken uit alle maatschappelijke functies.

Volledig scherm Leden zijn boos over de reactie van Kaag, de partijleider is voor hen van haar troon, 'of in haar geval van de tafel gevallen'. © MARTIJN BEEKMAN/ANP/HH

