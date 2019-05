D66-europarlementariër In ’t Veld stort hoteldeclaraties terug

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld heeft een aantal hotelrekeningen terugbetaald die zij had gedeclareerd als kantoorkosten. Volgens D66 is er sprake van een fout en zou de restitutie ook zijn gedaan als HP/de Tijd geen verhaal aan haar onkostenvergoedingen zou hebben gewijd.

Het opinieblad gaat vandaag uitgebreid in op de vergoedingen die In ’t Veld ontvangt. In het artikel worden met name vraagtekens gezet bij de dagvergoeding die de D66-Europarlementariër (net als andere leden) krijgt. Deze vergoeding van 320 euro per dag krijgen leden uitgekeerd voor iedere dag dat zij zich registreren in Brussel en Straatsburg, de hoofdzetels van het Europees Parlement (EP).

Deze vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten, staat te lezen op de website van het EP, al zijn er geen specifieke regels voor de besteding. In ’t Veld woont al jaren in Brussel en krijgt, aldus HP/De Tijd, ‘een vergoeding voor niet gemaakte hotelkosten’ wanneer zij in Brussel is.

D66 bestrijdt die lezing en benadrukt dat het om een automatische vergoeding gaat. Niet registreren zou betekenen dat er ook niet gestemd kan worden. In ’t Veld stelt daarnaast dat zij óók wanneer ze in Brussel vertoeft, verblijfskosten maakt.

Streep

D66 wijst er verder op dat ook andere EP-leden die in Brussel wonen een dergelijke vergoeding krijgen, net als EP’ers met Straatsburg als hoofdadres. De D66-politica zegt de verblijfskosten ook te gebruiken voor onkosten die zij maakt als ze in Nederland verblijft. ,,Onder de streep is mijn situatie dus niet anders dan die van collega’s. De kostenvergoeding wordt dus besteed aan de kosten van leven en werken op meerdere locaties”, stelt zij in een schriftelijke reactie aan HP/de Tijd.

Het opinieblad weet echter ook te melden dat In ’t Veld hotelovernachtingen in Nederland heeft gedeclareerd als kantoorkosten. Voor deze kantoorkosten krijgen EP’ers een bedrag van 4500 euro per maand. Deze vergoeding staat, anders dan de onkostenvergoeding voor verblijf, op initiatief van D66 zelf onder toezicht van een accountant. Het bedrag dat de leden van de D66-fractie aan het einde van het jaar overhouden wordt teruggestort naar het EP.

Teruggestort

In ’t Veld erkent dat zij de hotelovernachtingen ten onrechte heeft gedeclareerd uit het kantoorbudget. Volgens een woordvoerder heeft zij de bedragen nog voor de publicatie in het opinieblad teruggestort.

Volgens de zegsman gebeurt het ieder jaar dat er terugbetalingen worden gedaan, omdat bepaalde kosten ten onrechte als kantoorkosten zijn aangemerkt. ,,Wij gaan sowieso elk jaar door de boeken en dan komen er altijd zaken boven. Dat hebben we nu na vragen van HP/de Tijd eerder gedaan, zonder dat we van de specifieke voorbeelden die het blad aandraagt op de hoogte waren.”