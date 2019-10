D66: IS-strijders toch in Nederland berechten

stikstofcrisis Onenigheid VVD en D66 over verklei­ning veestapel

12 oktober Regeringspartijen VVD en D66 liggen met elkaar overhoop over het verkleinen van de veestapel in Nederland. D66 houdt vol dat de hoeveelheid vee aangepakt moet worden, terwijl de VVD op deze site stelt dat inkrimping van de veestapel niet nodig is.