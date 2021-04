D66-Kamerlid Sidney Smeets stapt op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

D66 stelde gisteren een onderzoek in naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door het nieuwe Kamerlid Smeets. Meerdere jongemannen meldden dat Smeets hen ongepaste berichten had gestuurd. Ook zou hij met jonge jongens hebben afgesproken en seks met hen hebben gehad.



,,Meerdere mensen verklaren contact met mij als ongewenst te hebben ervaren’’, zegt Smeets. ,,Zoals ik ook gisteren al zei, ben ik daar erg van geschrokken, omdat het nooit mijn intentie is geweest. Na de rollercoaster van gisteren staat vandaag voor mij voorop dat ik wil voorkomen dat het aanzien van de Kamer en het belang van de partij schade wordt toegebracht. Daarom heb ik, na overleg met Sigrid Kaag, de Kamervoorzitter laten weten dat ik per direct mijn zetel ter beschikking stel en terugtreed als Kamerlid.’’

Quote De gebeurte­nis­sen van de afgelopen dagen hebben veel impact Sidney Smeets Daarmee heeft Smeets slechts twee weken in de Tweede Kamer gezeten. De strafrechtadvocaat werd op 31 maart geïnstalleerd als Kamerlid. Hij vertrekt nu uit de D66-fractie en gaat dus ook niet door als zelfstandig Kamerlid. ,,Deze stap doet mij pijn’’, stelt Smeets. ,,Ik vond het ongelofelijk eervol om Kamerlid te mogen zijn. Het was helaas maar van korte duur. De gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben veel impact. De komende periode heb ik nodig om tot rust te komen. Ik vraag iedereen om dat te respecteren.’’

Kaag: ‘Veiliger omgeving voor lhbti’ers’

Partijleider Kaag laat weten het besluit van Smeets ‘ten volle’ te respecteren en steunen. ,,De afgelopen dagen hebben verschillende jonge mensen uit de lhbti-gemeenschap hun verhaal gedaan”, aldus Kaag. ,,Dat laat voor mij zien dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de persoonlijke vrijheid en veiligheid van mensen. Ik vind het belangrijk dat we in Nederland de komende tijd werken aan een veiliger omgeving voor lhbti’ers, die in sommige situaties kwetsbaar zijn. Ook mijn partij wil en zal daaraan een bijdrage leveren.’’

Kaag zegt ook dat het ‘onvermijdelijk’ was dat Smeets zich terugtrekt uit de Tweede Kamer. ,,We hebben een aantal gesprekken gevoerd met meneer Smeets en hij heeft zich teruggetrokken.’’ Ze vindt het als partijleider belangrijk ‘te normeren dat een Kamerlid zich aan de hoogste normen van integriteit houdt’. Of Smeets de wet heeft overtreden, is niet aan haar om te beoordelen, zo zegt ze.

Seks met minderjarigen

Sidney Smeets (45) wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij tientallen jonge jongens. Een van de jongens vertelde gisteren op deze site dat hij 16 jaar was toen hij met Smeets in 2016 op Grindr een match had. De jongen zegt dat hij Smeets had verteld minderjarig te zijn, maar desalniettemin bij hem thuis werd uitgenodigd. ,,Hij was best wel direct en begon me al snel te zoenen en mijn hoofd naar zijn piemel te leiden. Ik heb hem gepijpt en was ook weer snel buiten.”

Seks met een 16-jarige is met wederzijdse goedkeuring toegestaan. In dit geval gebeurde dat met toestemming, benadrukt de inmiddels 19-jarige jongen. Maar hij zegt er wel ‘een vreemd gevoel’ aan overgehouden te hebben. Smeets schreef na de ontmoeting dat de jongen ‘erg goed’ was. Later in het gesprek werden foto’s van minderjarige jongens gedeeld, waarop Smeets reageerde dat het zijn ‘foutste fantasie’ is om seks met iemand van onder de 16 te hebben. Smeets schreef wel het risico te willen nemen als de jongen iemand kent die ‘onder de 16’ is en de jongen hem ‘vertrouwt’.

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag vertrekt woensdag bij het partijbureau na overleg over het mogelijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van het nieuwe Kamerlid Sidney Smeets. © ANP

D66 gaf eerder deze week al aan een onderzoek in te stellen naar Sydney Smeets: